10 alimenti ricchi di fibra che è bene consumare regolarmente (Di giovedì 4 febbraio 2021) La fibra è molto importante. Lascia lo stomaco senza essere digerita e da lì finisce nel colon, dove funziona da prezioso nutrimento per i batteri intestinali, con svariati benefici per la tua salute. Certi tipi di fibra aiutano infatti a perdere peso, ad abbassare la glicemia, a combattere la costipazione. L’Accademia americana per la nutrizione e la dietetica raccomanda un consumo giornaliero di 14 grammi di fibra per ogni mille calorie ingerite. Questo vuol dire circa 24 grammi di fibra al giorno per le donne e 38 per gli uomini. Si stima però che la maggior parte delle persone, almeno negli Stati Uniti, non assuma fibra in quantità sufficiente. La dose media giornaliera negli Stati Uniti si calcola infatti intorno ai 16 grammi. Che cos’è la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laè molto importante. Lascia lo stomaco senza essere digerita e da lì finisce nel colon, dove funziona da prezioso nutrimento per i batteri intestinali, con svariatifici per la tua salute. Certi tipi diaiutano infatti a perdere peso, ad abbassare la glicemia, a combattere la costipazione. L’Accademia americana per la nutrizione e la dietetica raccomanda un consumo giornaliero di 14 grammi diper ogni mille calorie ingerite. Questo vuol dire circa 24 grammi dial giorno per le donne e 38 per gli uomini. Si stima però che la maggior parte delle persone, almeno negli Stati Uniti, non assumain quantità sufficiente. La dose media giornaliera negli Stati Uniti si calcola infatti intorno ai 16 grammi. Che cos’è la ...

AmbienteBio : I #CIBI PIU' #RICCHI PER LA #SEROTONINA: Per #Dormire Meglio, #Mangiare Meno ed Essere Più Felici - viversanonet : Le mandorle sono alimenti ricchi di benefici: efficaci nel preservare e mantenere in salute arterie, cuore e ossa,… - AquileaI : Lo sapevi che l'arancio non è l'alimento che contiene più vitamina C? ?? Scopri quali sono i 5 alimenti più ricchi d… - CPettiti : RT @TerritoriCoop: I malanni invernali ?????? si combattono anche a tavola con alimenti ricchi di vitamina C. L’acido ascorbico, o vitamina C,… - TerritoriCoop : I malanni invernali ?????? si combattono anche a tavola con alimenti ricchi di vitamina C. L’acido ascorbico, o vitami… -