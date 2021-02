Whatever it takes, cosa significa la frase pronunciata nel 2012 da Mario Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto ciò che è necessario, deve essere quello che ha pensato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando è stato chiamato a formare il nuovo governo. Dopo il naufragio di un Conte ter il capo dello Stato ha deciso di affidare l’incarico a chi di quella frase, tutto ciò che è necessario, ha fatto il suo motto personale. Coraggio e umiltà: in ogni discorso di Mario Draghi queste due parole assumono una forza sempre rinnovata. E lui, da sempre appassionato di numeri, ha fatto della dialettica uno dei suoi punti di forza. Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio incaricato, ha accettato con riserva l’incarico, nei prossimi giorni sceglierà i ministri per tirare fuori l’Italia dal momento complicato. Lo farà ‘costi quel che costi’. Tutto torna, soprattutto quella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto ciò che è necessario, deve essere quello che ha pensato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando è stato chiamato a formare il nuovo governo. Dopo il naufragio di un Conte ter il capo dello Stato ha deciso di affidare l’incarico a chi di quella, tutto ciò che è necessario, ha fatto il suo motto personale. Coraggio e umiltà: in ogni discorso diqueste due parole assumono una forza sempre rinnovata. E lui, da sempre appassionato di numeri, ha fatto della dialettica uno dei suoi punti di forza.è il nuovo presidente del Consiglio incaricato, ha accettato con riserva l’incarico, nei prossimi giorni sceglierà i ministri per tirare fuori l’Italia dal momento complicato. Lo farà ‘costi quel che costi’. Tutto torna, soprattutto quella ...

ilfoglio_it : Non un economista, non un messia. Con il “whatever it takes” ha detto “lo stato sono io”. Per questo #Draghi, secon… - ilfoglio_it : Ad agosto #Draghi rivolse un 'Whatever it takes' alla politica italiana e all'intero paese. Li mise davanti ai fatt… - Linkiesta : L’Italia si merita il governo #Draghi, grazie al whatever it takes di #Renzi. La legislatura potrebbe affrontare l… - ageitalia : 'Whatever it Takes' o 'Deal!'? Nel nostro Yearly Outlook (pagina 108) ci siamo soffermati su un curioso aspetto. Ci… - dstvrn : RT @oscarwildeness: Ma quando Draghi ha detto 'whatever it takes' ha citato gli Imagine Dragons o sono loro che hanno citato Draghi? Si son… -