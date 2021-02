"Voto il 10 ottobre", Draghi "premier transitorio". Mattarella, retroscena sul piano B che accontenta la Meloni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è chiuso definitivamente il capitolo "Conte bis". Le consultazioni - come ammesso da Roberto Fico - hanno dato esito negativo. E l'incombenza di formare un nuovo governo in grado di traghettare fuori dall'emergenza è passata a Sergio Mattarella. È lui, capo dello Stato, ad aver affidato al presidente della Camera il mandato esplorativo. Così come è lui ora a dover trovare un premier in grado di formare quello che ha definito un governo di "alto profilo". In buona sostanza un governo di unità nazionale. Per farlo il presidente non poteva che pensare a lui: Mario Draghi. L'ex numero uno della Banca centrale europea, nei giorni più concitati della politica, è stato invocato da tutti. Destra e sinistra. Chi più chi meno. Tra i più indubbiamente Silvio Berlusconi. Forza Italia con Mara Carfagna in testa è da tempo convinta della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è chiuso definitivamente il capitolo "Conte bis". Le consultazioni - come ammesso da Roberto Fico - hanno dato esito negativo. E l'incombenza di formare un nuovo governo in grado di traghettare fuori dall'emergenza è passata a Sergio. È lui, capo dello Stato, ad aver affidato al presidente della Camera il mandato esplorativo. Così come è lui ora a dover trovare unin grado di formare quello che ha definito un governo di "alto profilo". In buona sostanza un governo di unità nazionale. Per farlo il presidente non poteva che pensare a lui: Mario. L'ex numero uno della Banca centrale europea, nei giorni più concitati della politica, è stato invocato da tutti. Destra e sinistra. Chi più chi meno. Tra i più indubbiamente Silvio Berlusconi. Forza Italia con Mara Carfagna in testa è da tempo convinta della ...

