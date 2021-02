Volley, SuperLega: Ravenna ritrova la vittoria contro Padova. Loeppky incontenibile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ravenna ritrova il successo in SuperLega nella sfida contro Padova vinta con il punteggio di 27-25 25-17 19-25 25-22. Un successo importante per i ragazzi guidati da Marco Bonitta che riprendono la propria marcia dopo due stop consecutivi. Il migliore in campo è stato Eric Loeppky autore di ben 17 punti. Partenza sprint degli ospiti che pronti via si ritrovano avanti 5-2. Nonostante il tentativo di reazione dei romagnoli, Stern e compagni non abbassano il ritmo e allungano fino al 9-5. La squadra di Marco Bonitta riordina le idee, alza le percentuali in difesa e ribalta la situazione portandosi avanti 12-11 anche grazie ad uno scatenato Francesco Recine. La fase centrale del primo set è molto equilibrata con un continuo punto a punto (19-19). Padova ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)il successo innella sfidavinta con il punteggio di 27-25 25-17 19-25 25-22. Un successo importante per i ragazzi guidati da Marco Bonitta che riprendono la propria marcia dopo due stop consecutivi. Il migliore in campo è stato Ericautore di ben 17 punti. Partenza sprint degli ospiti che pronti via sino avanti 5-2. Nonostante il tentativo di reazione dei romagnoli, Stern e compagni non abbassano il ritmo e allungano fino al 9-5. La squadra di Marco Bonitta riordina le idee, alza le percentuali in difesa e ribalta la situazione portandosi avanti 12-11 anche grazie ad uno scatenato Francesco Recine. La fase centrale del primo set è molto equilibrata con un continuo punto a punto (19-19)....

