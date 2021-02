Volley, SuperLega: Milano travolge Trento, dolomitici terzi. Modena espugna Verona, passerà dagli ottavi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si sta completando la 21ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Milano è riuscita a rifilare un secco 3-0 (25-22; 25-23; 25-22) a Trento, che si deve ancora riprendere dal netto ko subito nella semifinale di Coppa Italia. I meneghini ottengono la terza vittoria consecutiva, rafforzano l’ottavo posto con 29 punti all’attivo e a -2 da Modena (che ha giocato una partita in più). Trento, invece, conclude la regular season al terzo posto. Decisive le prove di Jean Patry (16 punti, 3 muri, 2 aces) e Yuki Ishikawa (10), 9 sigilli con tre muri per Matteo Piano. Agli ospiti non è bastato il grande ex Nimir Abdel-Aziz (19). Modena espugna il campo di Verona per 3-1 (25-21; 15-25; 25-23; 25-21) e ritorna ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si sta completando la 21ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.è riuscita a rifilare un secco 3-0 (25-22; 25-23; 25-22) a, che si deve ancora riprendere dal netto ko subito nella semifinale di Coppa Italia. I meneghini ottengono la terza vittoria consecutiva, rafforzano l’ottavo posto con 29 punti all’attivo e a -2 da(che ha giocato una partita in più)., invece, conclude la regular season al terzo posto. Decisive le prove di Jean Patry (16 punti, 3 muri, 2 aces) e Yuki Ishikawa (10), 9 sigilli con tre muri per Matteo Piano. Agli ospiti non è bastato il grande ex Nimir Abdel-Aziz (19).il campo diper 3-1 (25-21; 15-25; 25-23; 25-21) e ritorna ...

