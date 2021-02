Volley, Superlega 2020/2021: Milano ferma Trento in tre set (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Allianz Milano sconfigge per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) l’Itas Trentino nel match valido per la decima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La formazione di coach Piazza torna in campo determinata a vendicare il netto 3-0 incassato da Trento nei quarti di Coppa Italia. Gli uomini di coach Lorenzetti faticano a fermare gli attacchi di Ishikawa e Patry, nel secondo parziale tentano la rimonta ma i meneghini rimangono lucidi. Il terzo set poi sugella la bella prestazione di Milano, che conquista i tre punti. Trento torna a casa senza punti e interrompe la striscia positiva di sedici successi consecutivi in campionato. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI Superlega ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Allianzsconfigge per 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) l’Itas Trentino nel match valido per la decima giornata di ritorno della. La formazione di coach Piazza torna in campo determinata a vendicare il netto 3-0 incassato danei quarti di Coppa Italia. Gli uomini di coach Lorenzetti faticano are gli attacchi di Ishikawa e Patry, nel secondo parziale tentano la rimonta ma i meneghini rimangono lucidi. Il terzo set poi sugella la bella prestazione di, che conquista i tre punti.torna a casa senza punti e interrompe la striscia positiva di sedici successi consecutivi in campionato. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI...

