Volley, serie A1 femminile recupero 17° giornata. Casalmaggiore sbanca Perugia e si riprende l'ottavo posto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Vbc E'Più Casalmaggiore travolge in trasferta con un secco 3-0 la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel recupero della 17ma giornata e fa un passo avanti verso la conquista di un posto nei play-off lasciando nei guai le padrone di casa, sempre penultime e a forte rischio retrocessione. Partita a senso unico con le lombarde che giocano a memoria e le umbre che devono fare i conti con percentuali troppo basse in attacco e un muro impalpabile che non riesce mai a contenere le forti attaccanti avversarie. Non è un caso che nelle file di Perugia nessuna giocatrice sia in doppia cifra, mentre per Casalmaggiore Montibeller e Kosareva fanno il bello e il cattivo tempo in prima linea. Nel primo set Casalmaggiore, dopo una prima fase di equilibrio, riesce a ...

