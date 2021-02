Volley femminile, Champions League: Scandicci travolge lo Schweriner, vince il girone e vola ai quarti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Scandicci ha sconfitto lo Schweriner per 3-0 (25-22; 25-13; 25-15) e ha così conquistato il primo posto nel suo girone della Champions League 2021 di Volley femminile. Le toscane hanno letteralmente travolto la compagine tedesca, padrona di casa in questo secondo round robin, e si sono così portate a casa il primato nella Pool A, ovviamente con l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Scandicci si trova in testa al raggruppamento a quota 4 vittorie (12 punti), Busto Arsizio e lo Schweriner sono alle sue spalle con 3 successi (8 punti). Le Farfalle si giocheranno tutto domani sera proprio contro la formazione teutonica: devono assolutamente vincere per sperare di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha sconfitto loper 3-0 (25-22; 25-13; 25-15) e ha così conquistato il primo posto nel suodella2021 di. Le toscane hanno letteralmente travolto la compagine tedesca, padrona di casa in questo secondo round robin, e si sono così portate a casa il primato nella Pool A, ovviamente con l’annessa qualificazione aidi finale della massima competizione europea.si trova in testa al raggruppamento a quota 4 vittorie (12 punti), Busto Arsizio e losono alle sue spalle con 3 successi (8 punti). Le Farfalle si giocheranno tutto domani sera proprio contro la formazione teutonica: devono assolutamentere per sperare di ...

La nazionale femminile al lavoro a Roma

In Aggiornamento: Torna a radunarsi la nazionale femminile di sitting volley, che dopo il precedente ritiro di Pisa terminato il 31 gennaio, si ritroverà sotto gli occhi vigili del Tecnico Federale Amauri Ribeiro al Centro di Preparazione Olimpica ...

