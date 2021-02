Viviamo in un mondo malato | quello dei social | dove il Covid è forse l’ultima delle nostre patologie

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mi hanno bloccato su Facebook per giorni tre. Mi hanno bloccato avendo io riportato dati ufficiali della OMS secondo cui in un anno la pandemia ha fatto 2,2 milioni di morti su 7,8 miliardi di viventi, pari allo 0,03 percento. Mettendoci dentro anche gli ultraottuagenari con plurime, i decessi per cause le più varie, incidenti, infarti, tegole, tutti ricondotti al virus cinese. Cosa che non è piaciuta aldel rettiliano con la scucchia, il quale evidentemente non è d’accordo neppure con le istituzioni certificate, con i loro risultati. La faccenda interessante è che io in quel post ho cura di non nominare mai ilo il Coronavirus, parlo genericamente di pandemia, che potrebbe essere, per quanto mi riguarda, di scorbuto. Ma niente sfugge alle volonterose sentinelle che si mascherano dietro l’ineffabile algoritmo. ...