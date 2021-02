Vitalizio per le vittime della camorra incassato da moglie e suocera di un boss: sequestrati beni per 166mila euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’operazione è della Gdf di Torre Annunziata, nel Napoletano. Le due donne legate a un personaggio di spicco del clan Gionta hanno percepito indebitamente l’assegno per 15 anni Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’operazione èGdf di Torre Annunziata, nel Napoletano. Le due donne legate a un personaggio di spicco del clan Gionta hanno percepito indebitamente l’assegno per 15 anni

