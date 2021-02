VIDEO Team New Zealand | allenamento ad Auckland | il “flyby” dei campioni Barca solidissima?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)Newè tornata in acqua per una sessione dinella giornata di ieri. I detentori della America’s Cup attendono di scoprire chi sarà il vincitore della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk, per poi affrontarlo a marzo nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca. I neozelandesi hanno già provato i loro nuovi foil estremi la scorsa settimana e ora stanno cercando di fare esperienza in mare, proprio per farsi trovare pronti allo scontro diretto decisivo in programma a partire dal 6 marzo. I padroni di casa sono parsi in ottima forma nella baia di, dove sono seguitissimi ovviamente dal tanto pubblico e dai molteplici sostenitori. Il duello tra Luna Rossa e Ineos Uk incomincerà venerdì 13 febbraio, la rinominata Te Rehutai e tutta la flotta seguiranno da vicino lo scontro campale tra ...