VIDEO Luna Rossa torna in acqua! Primo allenamento verso la finale contro Ineos. Come sta la barca italiana? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luna Rossa è finalmente tornata in acqua dopo aver dominato la semifinale di Prada Cup contro American Magic. L'equipaggio italiano ha travolto gli statunitensi con un roboante 4-0, si è concessa una domenica di riposo e poi ha trascorso due giorni nell'hangar per effettuare alcune regolazioni sulla barca. Il team tricolore ha rimesso in scafo in mare nella giornata odierna e si è cimentato in una lunga sessione di allenamento nel Golfo di Hauraki, in un orario simile a quello delle regate della finale di Ineos Uk (alle ore 04.00 italiane, le 16.00 locali, a partire da sabato 13 febbraio). James Spithill, Francesco Bruni e compagni hanno solcato la baia di Auckland, testando ovviamente il mezzo e facendo progressi nella gestione ...

