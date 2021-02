VIDEO – Amalfi | la grande frana | l’analisi di Legambiente e l’azione di De Luca

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania fa sapere che “proseguono gli interventi in costieratana e nel Cilento”. Zone in cui “a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico”. In particolare “nel Comune diunaha interessato la Statale 163”. Aggiunge che “Il Governatore Deha convocato per sabato una riunione con Anas, Protezione Civile e sindaco di. Saranno valutate le problematiche create dallae definito un ulteriore piano di interventi”.– Reazione, analitica, da parte diCampania. “, cambiamento climatico ed il dissesto idrogeologico sono due facce della stessa medaglia. La Campania, rileva il ...

emergenzavvf : Frana #Amalfi (SA), esclusa nella tarda serata di ieri dai #vigilidelfuoco la presenza di eventuali persone coinvol… - ottochannel : Da Amalfi al Cilento, ora è allarme dissesto - tvoggi : FRANA AMALFI, IL SINDACO 'UN MIRACOLO CHE NON CI SIANO STATE VITTIME' GUARDA IL VIDEO - antonello_fresu : RT @Tg1Rai: L'enorme frana che ha tagliato a metà la Costiera amalfitana. Tecnici al lavoro sulla strada statale interrotta. #Amalfi https:… - GiorgiaDM_94 : RT @Tg1Rai: L'enorme frana che ha tagliato a metà la Costiera amalfitana. Tecnici al lavoro sulla strada statale interrotta. #Amalfi https:… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Amalfi

Positanonews

... ha colpito la Costiera Amalfitana; un costone di roccia di è staccato sfiorando le abitazioni e abbattendosi dapprima sulla strada statale che porta alla cittadina die poi sulla stradina ...... Protezione Civile e sindaco diper una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi. IN ALTO UNdella ricognizione aerea ...Si continua a lavorare senza sosta sulla Costiera Amalfitana per mettere in sicurezza il costone di roccia sprofondato martedì, 2 febbraio, a causa delle piogge incessanti degli scorsi giorni.Amalfi (Sa) – In attesa della riunione convocata per sabato dal Presidente della Regione Campania, al fine di redigere un piano di priorità e di interventi per la messa in sicurezza della Statale 163, ...