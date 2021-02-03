Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 08:15 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 3 FEBBRAIO 2021 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO: SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma-TERAMO INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PER I CANTIERI ATTIVI, RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; IN ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: LA SOLITA SULLE STRISCE ALLO SCIVOLO PER L' ASSENZA DEI DOVUTI INTERVENTI REPRESSIVI DELLA PATTUGLIA PREPOSTA ALLA RIM… - GHERARDIMAURO1 : LA SOLITA SULLE STRISCE ALLO SCIVOLO PER L' ASSENZA DEI DOVUTI INTERVENTI REPRESSIVI DELLA PATTUGLIA PREPOSTA ALLA… - saveIIImunRM : @arringagnolo @IIIMunicipioRM @battaglia_persa @RiprendRoma @romafaschifo @diarioromano Il @IIIMunicipioRM ha la pe… -
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