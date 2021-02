Via D’Amelio, la magistratura si assolve per i depistaggi del “pentito” Scarantino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto a posto, madama la marchesa, per i clamorosi depistaggi del sedicente “pentito” Vincenzo Scarantino sulla strage di via D’Amelio dove venne ammazzato Paolo Borsellino e sterminata la sua scorta, la magistratura si assolve. Insomma non fu colpa dei magistrati – sostengono altri magistrati – se per la strage di via D’Amelio vennero condannate persone innocenti e se, per anni, si è creduto a tutte le fandonie raccontate (ai magistrati) da Scarantino ricostruendo un quadro totalmente falso. Una tesi che fa acqua da tutte le parti. Possibile che magistrati competenti e di altissimo livello professionale, fra i migliori che c’erano in Italia, non si siano accorti, per anni, di essere stati completamente turlupinati e depistati? Possibile che si siano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto a posto, madama la marchesa, per i clamorosidel sedicente “” Vincenzosulla strage di viadove venne ammazzato Paolo Borsellino e sterminata la sua scorta, lasi. Insomma non fu colpa dei magistrati – sostengono altri magistrati – se per la strage di viavennero condannate persone innocenti e se, per anni, si è creduto a tutte le fandonie raccontate (ai magistrati) daricostruendo un quadro totalmente falso. Una tesi che fa acqua da tutte le parti. Possibile che magistrati competenti e di altissimo livello professionale, fra i migliori che c’erano in Italia, non si siano accorti, per anni, di essere stati completamente turlupinati e depistati? Possibile che si siano ...

