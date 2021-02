Vi spiego tutti i travagli del governo giallorosso. Con la teoria dei giochi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La “teoria dei giochi” è uno strumento molto utile per capire le dinamiche che hanno travagliato il governo giallorosso sino a portare alla sua fine. Dalla sua nascita, la coalizione, nata tra forze politiche che si erano combattute molto vivacemente per oltre dieci anni e senza un programma o “contratto” di governo stipulato e osservato da tutte le parti in causa, è stata afflitta da conflittualità, sedata unicamente quando con lo scoppio della pandemia, è parso a tutti necessario puntare unicamente sulla lotta al virus e sul sollievo alle categorie più colpite, accantonando tutti gli altri obiettivi. Ciò ha quietato, specialmente, i “riformisti”, ossia coloro che avevano in animo, una volta al governo, di mettere in atto “riforme” ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La “dei” è uno strumento molto utile per capire le dinamiche che hannoato ilsino a portare alla sua fine. Dalla sua nascita, la coalizione, nata tra forze politiche che si erano combattute molto vivacemente per oltre dieci anni e senza un programma o “contratto” distipulato e osservato da tutte le parti in causa, è stata afflitta da conflittualità, sedata unicamente quando con lo scoppio della pandemia, è parso anecessario puntare unicamente sulla lotta al virus e sul sollievo alle categorie più colpite, accantonandogli altri obiettivi. Ciò ha quietato, specialmente, i “riformisti”, ossia coloro che avevano in animo, una volta al, di mettere in atto “riforme” ...

taemperamatitae : @crocconiglio La C in Canosa sta per Chicas malas Comunque ti giuro, quando esco cerco di prendere le strade meno a… - alba90yt : @breveinutile VAI E RIGUARDATI, I SIGNIFICATI, DI CIO' CHE TI SCRIVO, SE HAI BISOGNO, TI SPIEGO, TI PREGO NON SCRI… - Mirko_Errigo : ?? Clubhouse, il nuovo Social di cui tutti cercano un invito, il nuovo Social di cui tutti parlano. ?? Sono riuscito… - clairesflicker : RT @caticanonico: vi spiego cosa sta succedendo con harry: nel suo ultimo tweet ha scritto, love love love H. okay? okay bene fino a qua l’… - Fabydado19 : Ma tutti sti video cinesi su questo #GFVIP? ??Ora mi spiego I primati di tendenza?? -

Ultime Notizie dalla rete : spiego tutti Omicidio Yara Gambirasio, dal carcere arriva la richiesta di Massimo Bossetti

Leggi anche > Giallo di Brembate, Bossetti urla dal carcere: "Vi spiego cosa non ha avuto Yara" L'...il legale di Bossetti - il movente è importantissimo perché è il collante che tiene insieme tutti ...

Salvini sibillino su Draghi: 'Non importa il nome, ma che cosa propone di fare'

O c'è qualcuno che ha deciso di condannare a morte il popolo calabrese, o non mi spiego. Peraltro ... Siamo quelli che sono andati al Quirinale tutti insieme e dicendo tutti la stessa cosa. A differenza ...

Vi spiego sfide e chance di Draghi chiamato da Mattarella Startmag Web magazine Torino, la squadra di calcio popolare “sbarca” in Senegal: “Un crowdfunding per aiutarli a giocare”

“Abbiamo in squadra dei giovani senegalesi, che parlando con i loro amici rimasti là hanno spiegato di giocare per la San Salvario Asd e loro hanno deciso di adottare lo stesso nome e gli stessi color ...

Cosa sappiamo della piattaforma per i vaccini di Poste

Nonostante in molte regioni sia iniziato il coinvolgimento della popolazione nella campagna vaccinale, ci sono ancora poche informazioni su come verrà gestita la somministrazione alle fasce d’età più ...

Leggi anche > Giallo di Brembate, Bossetti urla dal carcere: "Vicosa non ha avuto Yara" L'...il legale di Bossetti - il movente è importantissimo perché è il collante che tiene insieme...O c'è qualcuno che ha deciso di condannare a morte il popolo calabrese, o non mi. Peraltro ... Siamo quelli che sono andati al Quirinaleinsieme e dicendola stessa cosa. A differenza ...“Abbiamo in squadra dei giovani senegalesi, che parlando con i loro amici rimasti là hanno spiegato di giocare per la San Salvario Asd e loro hanno deciso di adottare lo stesso nome e gli stessi color ...Nonostante in molte regioni sia iniziato il coinvolgimento della popolazione nella campagna vaccinale, ci sono ancora poche informazioni su come verrà gestita la somministrazione alle fasce d’età più ...