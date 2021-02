Verso la riapertura degli impianti sciistici | le regole da rispettare

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio dovrebbero riaprire le piste da sci Dopo mesi di chiusure il 15 febbraio dovrebbe toccare agliche finalmente potranno riaprire i propri battenti. Il condizionale è d’obbligo visto il momento, i dati e la crisi di Governo che potrebbe cambiaree provvedimenti. Secondo le ultime notizie glidovrebbero comunque tornare a funzionare con capienza al 50% per salvare almeno una parte della stagione invernale. I Governatori chiedono, almeno in zona arancione, l’utilizzo dei dispositivi di protezione FFP2: una richiesta che comunque dovrà passare al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico. In zona rossa, invece, non dovrebbero esserci aperture: per ora comunque nessuna area italiana è in questo colore. In zona gialla si chiede invece una capienza, almeno per le seggiovie ...

