Verona | Lasagna | “Ho scelto di venire qui anche per puntare alla Nazionale”

In sala stampa il nuovo attaccante dell'Hellas Verona Kevin Lasagna nel giorno della sua presentazione: "Quando ho saputo dell'interesse dell'Hellas nei miei confronti non ci ho pensato più di tanto, ne ho parlato col mio agente e ho subito deciso che era il passo giusto per la mia carriera. I primi giorni in gialloblù stanno superando le aspettative: sapevo che questa squadra aveva un gruppo di calciatori forti ma, conoscendoli da vicino, ho trovato anche delle splendide persone. Ho avuto naturalmente modo di conoscere anche mister Juric, del quale mi hanno colpito la schiettezza e la grande mentalità. Che effetto mi fa tornare a giocare a Verona? Il mio è un viaggio partito da lontano, in effetti, avendo fatto parte delle giovanili al Chievo e avendo maturato anche un'esperienza al ...

