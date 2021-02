Venezia | i miliardari della Reuben Brothers hanno acquistato il Baglioni Hotel Luna

Leggi su ck12

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) I, per circa 100 milioni di euro, ildiGoogleCome riportato daToday, irilevato per circa 100 milioni di euro il. Il palazzo storico, a due passi da Piazza San Marco, è in corso di restyling e sarà completato per l’inizio dell’estate. E’ il secondo investimento che interessa la città dida parte. Infatti, i fratelli, di recente...