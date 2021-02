Vende scarpe online a prezzi stracciati ma consegna merce di scarso valore | corriere denunciato

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) –vasul web ma allasi presentava condie non corrispondente a quella dell’annuncio. I carabinieri della stazione di Portici hanno così scoperto un 34enne della vicina San Giorgio a Cremano e un 27enne di Napoli: denunciando entrambi per truffa aggravata. Tutto era partito quando un giovane napoletano ha acquistato un paio dial prezzo di 90 euro, approfittando di un’offerta pubblicizzata sui social da uno shop. Quando il– il 27enne – hato il pacco, il cliente si è reso conto che lenon fossero quelle scelte ma altre di ...

fattidinapoli : Napoli: Portici, vende scarpe a 90 euro sui social ma consegna merce di scarso valore. Corri... - - RTAlive1 : Vende scarpe a 90 euro sui social ma consegna quelle di scarso valore - larampait : Vende #scarpe sui #social ma consegna quelle di scarso valore: denuncati #corriere e titolare ditta trasporti - LaTorre1905 : #Portici, vende #Scarpe a 90 euro sui #Social ma consegna quelle di scarso valore: corriere denunciato per ulterio… - puntomagazine : Quando il corriere, il 27enne, ha consegnato il pacco, il cliente si è reso conto che le scarpe non fossero quelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende scarpe

Torrechannel

di marca sui social ma ne consegna altre di scarso valore. E' successo a Portici dove due uomini hanno tentato di mettere a segno una truffa nei confronti di un giovane napoletano. Si ...Anche Piccini Picciò , chearticoli per l'infanzia, parla di come, proprio grazie al fatto di ... Un caso decisamente particolare è quello di Debora, del negozio diDebby Shoes , che ha ...Alla consegna del "pacco" il cliente si è reso conto che le scarpe non fossero quelle scelte ma altre di scarsissimo valore ...“Non è che noi abbiamo bisogno di ristori, ma di aiuti per poter portare i nostri produttori in giro per il mondo a vendere scarpe. Si parla tanto del ...