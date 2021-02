Vela, Trofeo Princesa Sofia 2021 rinviato a settembre. Da riassegnare la sede di uno degli ultimi eventi di qualificazione olimpica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si sarebbe dovuto disputare dal 26 marzo al 3 aprile, ma il Covid-19 ha provocato il rinvio anche del Trofeo Princesa Sofia 2021. La kermesse iberica, uno degli eventi velici più prestigiosi dell’intero panorama delle classi olimpiche, è stato riprogrammato dal 24 al 26 settembre e quindi non potrà avere valenza di torneo di qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Il comitato organizzatore è stato costretto a prendere questa decisione in seguito alle ultime restrizioni imposte dal governo delle Isole Baleari legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Il Princesa Sofia 2021 doveva rappresentare l’ultimo evento di qualificazione a cinque cerchi su base europea nelle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si sarebbe dovuto disputare dal 26 marzo al 3 aprile, ma il Covid-19 ha provocato il rinvio anche del. La kermesse iberica, unovelici più prestigiosi dell’intero panorama delle classi olimpiche, è stato riprogrammato dal 24 al 26e quindi non potrà avere valenza di torneo diper Tokyo 2020. Il comitato organizzatore è stato costretto a prendere questa decisione in seguito alle ultime restrizioni imposte dal governo delle Isole Baleari legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Ildoveva rappresentare l’ultimo evento dia cinque cerchi su base europea nelle ...

