Vaccino Sputnik | Francia | “Se rispetta norme europee | pronti all’uso”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), dallaarriva l’apertura all’utilizzo: “Ma solo sele” Prosegue il lavoro da parte delle varie aziende farmaceutiche per immettere nel mercato nuove varianti dianti Covid. Dopo Moderna e Pfizer, l’Ue attende a breve di dare il via libera anche ad AstraZeneca e. Il primo sta già venendo L'articolo proviene da Inews.it.

HuffPostItalia : Burioni: 'Il vaccino russo Sputnik ha efficacia eccezionale, superiore al 90%: è un'ottima notizia' - SkyTG24 : Vaccino, Galli: “Colpito da risultati Sputnik, oltre le aspettative” - repubblica : Covid, il vaccino russo Sputnik funziona, ecco i dati - fra2p0 : Da quello che leggo va a finire che lo Sputnik V, il vaccino russo, potrebbe essere un valido aiuto per poter vacci… - kurtcorrado : Covid, vaccino russo Sputnik efficacissimo e sicuro. Ora l’Europa lo corteggia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sputnik

Leggi ancheCovid, Lancet: "efficace al 91,6%" "Senza fretta, senza correre, perché non è il contatore dei vaccinati ad essere importante mala possibilità di raggiungere l'immunità di ...Leggi ancheAstraZeneca, Galli: "Fortunatamente ne ho fatto un altro"Covid, Viola: "Rinunciare ad AstraZeneca, meglioCovid, Lancet: "efficace al 91,6%" I ...Vaccino Sputnik, dalla Francia arriva l’apertura all’utilizzo: “Ma solo se rispetta le norme europee” Il vaccino Sputnik sempre più vicino ad essere commercializzato (Get ...In Italia sono state vaccinate più di 700mila persone. E al vaccino Pfizer e Moderna si aggiunge ora quello di AstraZeneca, anche se con qualche limite.