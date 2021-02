Vaccino covid-19, AstraZeneca per docenti e Ata sotto i 55 anni: accordo Stato-Regioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ arrivato nel tardo pomeriggio del 3 febbraio l’accordo unanime Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini anti covid oggi disponibili. Secondo quanto concordato, i vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di AstraZeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ arrivato nel tardo pomeriggio del 3 febbraio l’unanimesulla distribuzione dei 3 vaccini antioggi disponibili. Secondo quanto concordato, i vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello dial didei 55a personale scolastico docente e non docente, forze armate L'articolo .

