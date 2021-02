Vaccino Astrazeneca ad under 55: insegnanti, polizia e carceri. Le nuove linee della campagna vaccinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello di Astrazeneca al di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sono le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse nell’incontro di oggi tra governo Regioni, secondo quanto si apprende. Si tratta rispettivamente della fase 2 e 3 della campagna, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di Astrazeneca. C’è un accordo unitario Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini disponibili. E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende, dalla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nella quale si dovrà trovare una linea per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ai più fragili, quello dial di sotto dei 55 anni a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di, personale carcerario e detenuti. Sono ledi rimodulazione del pianoemerse nell’incontro di oggi tra governo Regioni, secondo quanto si apprende. Si tratta rispettivamentefase 2 e 3, che entreranno nel vivo dopo l’arrivo lunedì del primo carico di dosi di. C’è un accordo unitario Stato-Regioni sulla distribuzione dei 3 vaccini disponibili. E’ quanto emerge, secondo quanto si apprende, dalla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nella quale si dovrà trovare una linea per ...

