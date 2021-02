Vaccino anti Covid 19 in Campania: ecco quando partirà la campagna per gli ultra 80enni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vaccino anti Covid 19 in Campania: già superate le 50mila prenotazioni sulla piattaforma riservata agli ultra 80enni. ecco come prenotarsi. Prosegue il boom di prenotazioni per il Vaccino anti Covid 19 sulla piattaforma della Regione Campania riservata agli ultra 80enni. L’unità di crisi di Palazzo Santa Lucia ha infatti reso noto che ad ieri pomeriggio, Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)19 in: già superate le 50mila prenotazioni sulla piattaforma riservata aglicome prenotarsi. Prosegue il boom di prenotazioni per il19 sulla piattaforma della Regioneriservata agli. L’unità di crisi di Palazzo Santa Lucia ha infatti reso noto che ad ieri pomeriggio,

