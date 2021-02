Vaccini per gli over-80, otto Regioni ancora senza calendario (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I tagli alle forniture hanno rallentato la conclusione della prima fase di vaccinazione: Calabria, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana non hanno fornito finora una data per l’avvio della seconda fase Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I tagli alle forniture hanno rallentato la conclusione della prima fase di vaccinazione: Calabria, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna e Toscana non hanno fornito finora una data per l’avvio della seconda fase

ItaliaViva : .@matteorenzi : 'Ora avanti con Draghi, per affrontare vaccini, Recovery, lavoro' - TNannicini : Affidiamo a #Draghi 3 priorità: recovery, vaccini, scuola. Non è il fallimento della politica, ma di chi ha smarrit… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - sari_r1975 : La tempistica non quadra. Da qualsiasi punto di vista tu voglia analizzare gli eventi. Non è umanamente possibile c… - PLWilds : RT @Mr_Ozymandias: Crisanti è quello delle 'mascherine ancora per un anno'. Quello che 'i vaccini potrebbero essere consegnati da Amazon'.… -