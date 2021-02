Vaccini, ecco il nuovo piano. Da lunedì si parte anche con prof, forze dell'ordine e detenuti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Agli under 55 di queste categorie verrà somministrato il farmaco di AstraZeneca. L'obiettivo è immunizzare altri sette milioni di persone entro aprile. Più dosi alle regioni con più anziani. Priorità anche alle persone vulnerabili. Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Agli under 55 di queste categorie verrà somministrato il farmaco di AstraZeneca. L'obiettivo è immunizzare altri sette milioni di persone entro aprile. Più dosi alle regioni con più anziani. Prioritàalle persone vulnerabili.

