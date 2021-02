Vaccini Covid, un’alleanza tra produttori italiani guidata dallo Stato? Il presidente dell’Aifa: “Sì a sinergia, ma serve volontà politica” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le continue riduzioni sulle consegne dei Vaccini si estendono anche a Moderna (-20%), dopo Pfizer (-20/30%) e Astrazeneca (-60%). In questa fase così delicata è necessario trovare soluzioni immediate. È lecito chiedersi se lo Stato possa guidare un’alleanza tra produttori, per intensificare la produzione dei Vaccini (Pfizer, Moderna o AstraZeneca) in tempi rapidi. Per esplorare questa possibilità, il Fatto Quotidiano ha interviStato il presidente di Aifa, Giorgio Palù, e il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi. Sia strutture pubbliche che private (come industrie farmaceutiche fuori dalla corsa dei Vaccini), andrebbero coinvolte ma “questo può avvenire solo tra produttori che abbiano piattaforme tecnologiche adeguate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le continue riduzioni sulle consegne deisi estendono anche a Moderna (-20%), dopo Pfizer (-20/30%) e Astrazeneca (-60%). In questa fase così delicata è necessario trovare soluzioni immediate. È lecito chiedersi se lopossa guidaretra, per intensificare la produzione dei(Pfizer, Moderna o AstraZeneca) in tempi rapidi. Per esplorare questa possibilità, il Fatto Quotidiano ha interviildi Aifa, Giorgio Palù, e il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi. Sia strutture pubbliche che private (come industrie farmaceutiche fuori dalla corsa dei), andrebbero coinvolte ma “questo può avvenire solo trache abbiano piattaforme tecnologiche adeguate ...

Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - RegLombardia : #LNews Il piano a cui sta lavorando Guido Bertolaso prevede che in Lombardia si vaccini h24 dal lunedì alla domen… - Corriere : Bertolaso: «In Lombardia tutti vaccinati entro giugno, per questo ruolo non prenderò un euro» - RassegnaZampa : #Covid, #Vaccini per over 80 nel #Lazio, boom di richieste: si finirà solo a giugno - EmilianoVerga : RT @LombardiaInnova: ?? Di come agiscono, come sono stati prodotti i #vaccini anti #COVID-19 finora approvati dall’#Europa e di tanto altro… -