(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Secondo quanto riferito c'èunanime Stato-sulladei 3oggi disponibili. Obiettivo delnazionale vaccino così come rimodulato oggi è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile per un totale di 14 milioni di dosi in un trimestre

CottarelliCPI : Sono d’accordo con la Commissione Europea: i vaccini che escono dall’UE dovranno essere autorizzati. Così sapremo s… - FirenzePost : Vaccini: accordo Governo – Regioni per nuovo piano distribuzione - entrechatquatre : RT @GiovaQuez: GlaxoSmithKline e CureVac hanno raggiunto un accordo per sviluppare i vaccini di prossima generazione contro il Covid-19 che… - AgenziaASI : Vaccini: Boccia, bene accordo unitario Stato-Regioni su distribuzione. Da Regioni straordinario senso responsabilit… - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'bene accordo unitario Stato-Regioni su distribuzione vaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini accordo

Ma non tutti gli esperti sono d'Secondo quanto riferito c'èunanime Stato - Regioni sulla distribuzione dei 3oggi disponibili. Tags covid vaccinazioniIl vaccino AstraZeneca solo agli under 55 Intanto il vaccino ... si muovono per coinvolgere anche i medici di famiglia nella campagna vaccinale. Secondo un accordo di massima i sanitari dovrebbero ...ROMA (ITALPRESS) - "Confermando l'auspicio che la situazione nazionale trovi al piu' presto una soluzione, proseguire con la campagna vaccinale rimane la priorita': per questo oggi abbiamo definito co ...