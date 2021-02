Usura | operazione delle Fiamme Gialle di Salerno | arrestati Giovanni Marandino e il figlio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, la Guardia di Finanza diha eseguito l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, con la quale viene disposta una misura cautelare di natura personale nei confronti di due soggetti, indagati per i reati die di esercizio abusivo di attività finanziaria. Nello specifico, è stato posto agli arresti in carcere, classe ’37 (alias “Ninuccio”), figura di spicco della criminalità cilentana, con a carico una condanna definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo stato riconosciuto affiliato alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. Dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria disono emersi, in effetti, elementi ...