USA | ISM non manifatturiero gennaio sale a 58 | 7 punti

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si rafforza il settore terziario americano, secondo il sondaggio condotto dall’Institute for Supply Management fra i direttori acquisti elle aziende dei servizi. Nel mese di, l’ISM nonsi è portato a 58,7dai 57,7del mese precedente. Il dato è superiore anche alle attese del mercato che erano per un calo a 56,8. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.Guardando alle singole componenti, quella sull’attività aziendale è scesa a 59,9dai 60,5 del mese precedente e quella sugli ordini è salita a 61,8 da 58,6. Quella dell’occupazione è salita a 55,2da 48,7 mentre la componente sui prezzi è ...

USA, ISM non manifatturiero in gennaio pari a 58,7 punti, in aumento rispetto al precedente 57,2 punti (la previsione era 56,8 punti).(Teleborsa) - I future sugli indici a stelle e strisce si muovono al rialzo anticipando una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, con l'attenzione deli investitori ancora.