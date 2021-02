Usa, Impeachment Trump: una pesante accusa fa tremare il tycoon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continua in Usa l’Impeachment di Donald Trump. Il tycoon è accusato di responsabilità personale per l’attacco al Congresso del 6 gennaio. Non si arresta l’Impeachment di Donald Trump, con l’accusa che indica il tycoon come responsabile individuale dell’attacco al Congresso dello scorso 6 gennaio. Questa accusa, infatti, potrebbe portare all’interdizione dal ricoprire cariche pubbliche, come L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Continua in Usa l’di Donald. Ilto di responsabilità personale per l’attacco al Congresso del 6 gennaio. Non si arresta l’di Donald, con l’che indica ilcome responsabile individuale dell’attacco al Congresso dello scorso 6 gennaio. Questa, infatti, potrebbe portare all’interdizione dal ricoprire cariche pubbliche, come L'articolo proviene da Inews.it.

