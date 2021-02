Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti: presentazione ufficiale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il primo ciclo del trono classico di Uomini e Donne si è concluso e sono in arrivo nel format pomeridiano di Maria De Filippi due nuovi tronisti che intratterranno il pubblico fino a giugno. Witty tv ha presentato in forma ufficiale con dei video i due ragazzi scelti dalla redazione del programma destinati a trovare, tra le tante corteggiatrici che si presenteranno, l’anima gemella. Le due nuove entrate sono Giacomo e Massimiliano, due ragazzi intraprendenti ovviamente molto affascinanti e con tanti sogni nel cassetto. Giacomo appena 25 anni è un videomaker, passione che coltiva da quando è piccolo crede molto nell’amicizia, gli piace viaggiare e conoscere persone e luoghi nuovi. Apparentemente timido difficilmente ha perso la testa per una ragazza ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il primo ciclo del trono classico disi è concluso ein arrivo nel format pomeridiano di Maria De Filippi dueche intratterranno il pubblico fino a giugno. Witty tv ha presentato in formacon dei video i due ragazzi scelti dalla redazione del programma destinati a trovare, tra le tante corteggiatrici che si presenteranno, l’anima gemella. Le due nuove entrateGiacomo e Massimiliano, due ragazzi intraprendenti ovviamente molto affascinanti e con tanti sogni nel cassetto. Giacomo appena 25 anni è un videomaker, passione che coltiva da quando è piccolo crede molto nell’amicizia, gli piace viaggiare e conoscere persone e luoghi. Apparentemente timido difficilmente ha perso la testa per una ragazza ...

