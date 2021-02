Uomini e donne anticipazioni: GIACOMO e MASSIMILIANO nuovi tronisti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È in procinto di chiudersi un ciclo a Uomini e donne, che dopo la scelta di Davide Donadei, si prepara a salutare anche Sophie Codegoni, la quale è sempre più vicina a una decisione definitiva tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Una prima fase di stagione record per il salotto dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che nell’anno della sua venticinquesima stagione ha battuto tutti i record di ascolti e interazioni sui social. Un traguardo di non poco conto per Mediaset, che ritiene il programma uno dei suoi fiori all’occhiello del palinsesto, come si evince dai sempre più numerosi format collegati a doppio filo a Uomini e donne. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) E così, mentre ci si avvicina all’addio della tronista milanese, su WittyTv sono stati presentati i due ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È in procinto di chiudersi un ciclo a, che dopo la scelta di Davide Donadei, si prepara a salutare anche Sophie Codegoni, la quale è sempre più vicina a una decisione definitiva tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Una prima fase di stagione record per il salotto dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che nell’anno della sua venticinquesima stagione ha battuto tutti i record di ascolti e interazioni sui social. Un traguardo di non poco conto per Mediaset, che ritiene il programma uno dei suoi fiori all’occhiello del palinsesto, come si evince dai sempre più numerosi format collegati a doppio filo a. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) E così, mentre ci si avvicina all’addio della tronista milanese, su WittyTv sono stati presentati i due ...

matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - songofash : RT @AllStarsLA: Non rendo idoli i politici ma vorrei abbracciare forte Alexandria Ocasio-Cortez e tutte le donne al Congresso che hanno ris… - ywngles : io e sage conosciut per un flame sul cibo ora ci troviamo a parlare di noi a uomini e donne: PLOT TWIST -