Uomini e Donne anticipazioni: ecco chi sono i due nuovi tronisti (VIDEO)

Martedì 2 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni ci svelano che sono stati presentati i due nuovi tronisti. In seguito alla scelta di Davide e all'abbandono di Gianluca, infatti, si sono liberati due posti vacanti nel talk show pomeridiano. Il primo si chiama Giacomo, mentre il secondo è Massimiliano. Entrambi hanno stili di vita completamente differenti, ma li accomuna la volontà di incontrare una donna speciale che travolga la loro vita.

