Unicredit | accordo con Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Milano, 3 feb. (Adnkronos) - Unicredit sigla un accordo con il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per sostenere la crescita e la liquidità delle aziende associate e rispondendo così alle necessità determinate dall'emergenza Covid-19. "Grazie a quest'intesa la banca renderà disponibili soluzioni specifiche, funzionali al sostegno delle imprese del Consorzio. Ad esempio, il Mutuo Agrario, della durata massima di 36 mesi a zero commissioni di rimborso anticipato e garanzia Ismea; e il Prodotto Riserva, linea di credito aggiuntiva della durata massima di 84 mesi, con un importo minimo di 10.000 euro e con la stessa garanzia", spiega una nota Unicredit.

'Siamo convinti - ha detto Andrea Casini, Co - Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit - che questo accordo costituisca un valore aggiunto a beneficio delle imprese del Consorzio che, nell'ambito ...

