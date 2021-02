Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo amore ad Acacias? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lolita e Antonito sono senz'altro tra le coppie più amate di Una Vita. Il loro amore, iniziato con un colpo di fulmine non appena il giovane figlio di Ramon Palacios è tornato a vivere con il padre e ha incrociato gli occhi della bella e testarda cameriera di Cabrahigo. Lolita, infatti, pur ricambiando i sentimenti del ragazzo, si è lasciata corteggiare a lungo prima di cedere, sia per la loro differenza sociale sia per paura che Antonito, che godeva di una grande fama di dongiovanni, potesse prenderla in giro. Con il tempo, però, il Palacios Junior è riuscito a convincerla della bontà e della sincerità dei suoi sentimenti riuscendo addirittura a portare la Casado all'altare. Le anticipazioni spagnole, tuttavia, hanno dato una brutta notizia ai fan di questa coppia visto che Antonito sarà tra le vittime del ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lolita e Antonito sono senz'altro tra le coppie più amate di Una. Il loro, iniziato con un colpo di fulmine non appena il giovane figlio di Ramon Palacios è tornato a vivere con il padre e ha incrociato gli occhi della bella e testarda cameriera di Cabrahigo. Lolita, infatti, pur ricambiando i sentimenti del ragazzo, si è lasciata corteggiare a lungo prima di cedere, sia per la loro differenza sociale sia per paura che Antonito, che godeva di una grande fama di dongiovanni, potesse prenderla in giro. Con il tempo, però, il Palacios Junior è riuscito a convincerla della bontà e della sincerità dei suoi sentimenti riuscendo addirittura a portare la Casado all'altare. Le, tuttavia, hanno dato una brutta notizia ai fan di questa coppia visto che Antonito sarà tra le vittime del ...

