Una Vita anticipazioni: MARGARITA chiede perdono a BELLITA ma… (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni, i telespettatori italiani della telenovela faranno la conoscenza di MARGARITA Carrion (Igo Lisbert), la moglie del regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Com’è noto, la donna riterrà BELLITA del Campo (Maria Gracia) l’unica responsabile del suo fallimento come cantante, tant’è che avrà convinto il marito a coinvolgere con l’inganno Cinta (Aroa Rodriguez) e José Miguel (Manuel Bandera) nelle riprese di un film diffamatorio sulla donna. Partendo da ciò, si svilupperà una trama alquanto complicata… Una Vita, news: Carchano viene arrestato Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Alfonso Carchano proietterà il suo film al Nuovo Secolo XX gestito da Felicia (Susana Soleto). Ovviamente, ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nelle puntate di Unain onda nei prossimi giorni, i telespettatori italiani della telenovela faranno la conoscenza diCarrion (Igo Lisbert), la moglie del regista Alfonso Carchano (Josep Maria Riera). Com’è noto, la donna riterràdel Campo (Maria Gracia) l’unica responsabile del suo fallimento come cantante, tant’è che avrà convinto il marito a coinvolgere con l’inganno Cinta (Aroa Rodriguez) e José Miguel (Manuel Bandera) nelle riprese di un film diffamatorio sulla donna. Partendo da ciò, si svilupperà una trama alquanto complicata… Una, news: Carchano viene arrestato Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che Alfonso Carchano proietterà il suo film al Nuovo Secolo XX gestito da Felicia (Susana Soleto). Ovviamente, ...

