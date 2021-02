Un Posto al Sole | l’addio di Angela e il ritorno di Marina

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Unal, anticipazioni., Claudia Ruffo, sta per lasciare la soap, mentre, Nina Soldano, sta invece per tornare. Arrivano le ultime anticipazioni di Unal. Un altro personaggio storico sta per lasciare la soap opera di Rai 3. Nessuna paura però,è solo temporaneo e solo per volontà dell’attrice

Emanuela541 : RT @CY_mybreath: Se cresci senza nessuno che ti dica mai che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri, dand… - sermezane : RT @Nonha_stata: @BentivogliMarco Noi comuni mortali veramente l'abbiamo capita da tempo , mentre c'è chi continua coi giochini di potere e… - ChesterOrlovsky : 'Un programma popolare su una rete RAI'. Un posto al sole?! #chilhavisto - Nonha_stata : @BentivogliMarco Noi comuni mortali veramente l'abbiamo capita da tempo , mentre c'è chi continua coi giochini di p… - BebaCan : RT @CY_mybreath: Se cresci senza nessuno che ti dica mai che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicuri, dand… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Chiuso dunque il discorso per il primo, la Sir è attesa ora sabato dall'ultimo turno in casa con Monza, ininfluente in termini di classifica, e soprattutto dalla bolla di Champions del 9 - 11 ...Chiuso dunque il discorso per il primo, la Sir è attesa ora sabato dall'ultimo turno in casa con Monza, ininfluente in termini di classifica, e soprattutto dalla bolla di Champions del 9 - 11 ...Nerazzurri a tratti padroni del campo, ma inconcludenti. Insigne esce zoppincando. Ritorno a Bergamo mercoledì 10 febbraio ...Il giudice ha deciso di prendere in considerazione l'anno di detenzione domiciliare già scontato per il caso Yves Rocher e dunque ha ridotto la detenzione in carcere dai 3 anni e 5 mesi a 2 anni e 8 m ...