Un posto al sole anticipazioni: RAFFAELE finanzierà DIEGO? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da ormai tanto tempo, a Un posto al sole il personaggio di DIEGO (Francesco Vitiello) si trova in una situazione professionale non facile: il giovane Giordano, pur possedendo dei titoli di tutto rispetto, non riesce a trovare un lavoro che sia alla sua altezza e deve quindi accontentarsi di “quello che passa il convento”, nella fattispecie un lavoretto al Caffè Vulcano. Le cose cambieranno? A breve vedremo che il nostro DIEGO potrebbe avere un ruolo più di peso nella gestione quotidiana del locale di Silvia (Luisa Amatucci), ma Ornella (Marina Giulia Cavalli) sa bene che al figlio di RAFFAELE (Patrizio Rispo) ciò non basterebbe e così cercherà di aiutarlo. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Come ricorderete, in tempi anche ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da ormai tanto tempo, a Unalil personaggio di(Francesco Vitiello) si trova in una situazione professionale non facile: il giovane Giordano, pur possedendo dei titoli di tutto rispetto, non riesce a trovare un lavoro che sia alla sua altezza e deve quindi accontentarsi di “quello che passa il convento”, nella fattispecie un lavoretto al Caffè Vulcano. Le cose cambieranno? A breve vedremo che il nostropotrebbe avere un ruolo più di peso nella gestione quotidiana del locale di Silvia (Luisa Amatucci), ma Ornella (Marina Giulia Cavalli) sa bene che al figlio di(Patrizio Rispo) ciò non basterebbe e così cercherà di aiutarlo. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Come ricorderete, in tempi anche ...

