Un madonnaro per il ritratto di Maradona Omaggio al pibe de oro sull’asfalto di via Toledo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spunta una Diego Armandoin via, a Napoli. Il volto della stella del calcio è realizzata da unche questo pomeriggio ha messo da parte le immagini sacre per dedicarsi a quella dell’avvocato del ‘D10S’, “difensore dei deboli e di tutti i napoletani”, così come viene considerato dai tifosi. Ispirandosi alla copertina del libro scritto dal legale e amico delde Oro, Angelo Pisani, hail campione nei toni del nero su fondo azzurro. Passanti guardano curiosi l’opera, apprezzano e lasciano un’offerta. E in poche ore, l’artista di strada guadagna centinaia di euro: effetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

