Un abitante su 10 contagiato | focolaio variante inglese a Corzano | si valuta di chiudere il paese

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Allarme. In un comune del Bresciano,1.400 abitanti in provincia di Brescia, il 10% della popolazione risulta positivo al covid. ' Abbiamo 140 positivi e il 60% è ...

' Abbiamo 140 positivi e il 60% è rappresentato da studenti della scuola elementare e della materna che a loro volta hannoi familiari ', ha spiegato il sindaco del paese Giovanni Benzoni, ...Nel bresciano un piccolo paese di provincia sta vivendo una situazione preoccupante: unsu dieci è stato. Corzano, 1 su 10 positivo 'Abbiamo 140 positivi e il 60 per cento è ...Allarme variante inglese. In un comune del Bresciano, Corzano 1.400 abitanti in provincia di Brescia, il 10% della popolazione risulta positivo al covid. «Abbiamo ...alcuni sindaci sono stati costretti a emettere ordinanze per chiudere tutte le scuole, dall’asilo fino alle medie. Succede a Castrezzato e pure a Corzano ...