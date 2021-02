Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.00 – Napoli, malore per Demme – Brutta botta al volto per il centrocampista tedesco, che si è accasciato per terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella. LE SUE CONDIZIONI Ore 22.30 – Spezia, contestazione in atto – I tifosi aquilotti hanno esposto uno striscione di sostegno alla squadra di Italiano e, al contempo, di protesta verso il presidente Volpi. LA SITUAZIONE Ore 22.00 – Udinese, ecco Braaf – L’olandese classe 2002, appena prelevato dal Manchester City, si è presentato ai tifosi bianconeri attraverso il suo profilo Instagram. LEGGI LE SUE PRIME PAROLE Ore 21.00 – Bonaventura carica la Fiorentina – Il centrocampista viola ha parlato a pochi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.00 – Napoli, malore per Demme – Brutta botta al volto per il centrocampista tedesco, che si è accasciato per terra ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella. LE SUE CONDIZIONI Ore 22.30 – Spezia, contestazione in atto – I tifosi aquilotti hanno esposto uno striscione di sostegno alla squadra di Italiano e, al contempo, di protesta verso il presidente Volpi. LA SITUAZIONE Ore 22.00 – Udinese, ecco Braaf – L’olandese classe 2002, appena prelevato dal Manchester City, si è presentato ai tifosi bianconeri attraverso il suo profilo Instagram. LEGGI LE SUE PRIME PAROLE Ore 21.00 – Bonaventura carica la Fiorentina – Il centrocampista viola ha parlato a pochi ...

fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - fanpage : Il secco no a Mario Draghi di Danilo Toninelli. - fanpage : Il #M5S non appoggerà Mario #Draghi #crisigoverno - SAPAFER : RT @fanpage: Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - Alberto_Today : Draghi accetta l’incarico con riserva: «Vincere la pandemia e rilanciare il Paese. Mi rivolgerò ai partiti». Domani… -