Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.05 – Inter Juve: Handanovic e i delitti dell’esperienza, altro che Forever Young… – Il primo Inter Juve di Coppa Italia ha lasciato nel cuore dei nerazzurri un mix di amarezza, consapevolezza e sgomento per gli incredibili errori di Handanovic e Young. L’analisi Ore 12.21 – Barella vede Azzurro: «L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo» – In un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn, il centrocampista dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la Nazionale italiana. Le parole Ore 11.46 – Juventus, aggiornamenti su Dybala – Paulo Dybala continua nel percorso fisioterapico dopo la lesione del legamento del ginocchio il 10 gennaio con il Sassuolo. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.05 – Inter Juve: Handanovic e i delitti dell’esperienza, altro che Forever Young… – Il primo Inter Juve di Coppa Italia ha lasciato nel cuore dei nerazzurri un mix di amarezza, consapevolezza e sgomento per gli incredibili errori di Handanovic e Young. L’analisi Ore 12.21 – Barella vede Azzurro: «L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo» – In un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn, il centrocampista dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la Nazionale italiana. Le parole Ore 11.46 – Juventus, aggiornamenti su Dybala – Paulo Dybala continua nel percorso fisioterapico dopo la lesione del legamento del ginocchio il 10 gennaio con il Sassuolo. ...

fanpage : 'Irresponsabile', è così che si definisce ancora una volta la #crisidigoverno aperta. Parlano gli europeisti - repubblica : ?? Mattarella convoca Draghi al Colle per conferirgli l'incarico di governo. Il Colle: 'Serve esecutivo di alto prof… - Corriere : ??????Il Presidente Mattarella ha conferito l’incarico a Mario Draghi, che - come da prassi - ha accettato con riserva - Carlott5S : RT @fanpage: Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - MirkoMaggioli : RT @fanpage: Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi -