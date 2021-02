Ucraina: Kiev oscura tre canali tv filo Cremlino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Kiev, 3 feb. (Adnkronos) - Il Presidente ucraino Volodymir Zelensky oscura tre canali televisivi di proprietà di Taras Kozak, esponente del gruppo filo russo "Piattaforma per la vita", che fa riferimento a Viktor Medvedchuk, l'oligarca ucraino con stretti legami con Vladimir Putin. Si tratta dei canali "112", "NewsOne" e "Zik" che, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Presidente ieri, potranno trasmettere solo in streaming sul web ma non più sull'etere. Medvedchuk è inserito nell'elenco delle persone colpite da sanzioni negli Usa. Zelensky ha spiegato che la sua decisione non è stata facile, che sostiene la libertà di espressione ma non "la propaganda finanziata da un Paese aggressivo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021), 3 feb. (Adnkronos) - Il Presidente ucraino Volodymir Zelenskytretelevisivi di proprietà di Taras Kozak, esponente del grupporusso "Piattaforma per la vita", che fa riferimento a Viktor Medvedchuk, l'oligarca ucraino con stretti legami con Vladimir Putin. Si tratta dei"112", "NewsOne" e "Zik" che, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Presidente ieri, potranno trasmettere solo in streaming sul web ma non più sull'etere. Medvedchuk è inserito nell'elenco delle persone colpite da sanzioni negli Usa. Zelensky ha spiegato che la sua decisione non è stata facile, che sostiene la libertà di espressione ma non "la propaganda finanziata da un Paese aggressivo".

