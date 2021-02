Tv: 'Lui è peggio di me', su Rai3 la 'strana coppia' Panariello-Giallini (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Gli ospiti si vedono prima da uno e poi vanno dall'altro - ha detto Giallini - ma alcuni entrano ed escono, i più famosi non dicono una parola, vanno a casa di uno o dell'altro, a volte chiedono soltanto un'informazione. La casa del mio show assomiglia alla mia, con la cucina perché mi piace cucinare, e la batteria perché amo suonare. Ospite della prima serata sarà Marracash, che farà un pezzo con la sua band mentre io lo seguirò indegnamente con la chitarra. A cantare è bravo Panariello, ha una voce splendida, fra Dean Martin e Frank Sinatra”. “Quanto ai monologhi - ha aggiunto Panariello - staremo lontani da ciò che ci accade intorno, perché il nostro ruolo è quello di staccare per un momento il pubblico dalla realtà. Cerchiamo di stare lontani dall'attualità. Accadono cose repentinamente, cambia tutto rapidamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Gli ospiti si vedono prima da uno e poi vanno dall'altro - ha detto- ma alcuni entrano ed escono, i più famosi non dicono una parola, vanno a casa di uno o dell'altro, a volte chiedono soltanto un'informazione. La casa del mio show assomiglia alla mia, con la cucina perché mi piace cucinare, e la batteria perché amo suonare. Ospite della prima serata sarà Marracash, che farà un pezzo con la sua band mentre io lo seguirò indegnamente con la chitarra. A cantare è bravo, ha una voce splendida, fra Dean Martin e Frank Sinatra”. “Quanto ai monologhi - ha aggiunto- staremo lontani da ciò che ci accade intorno, perché il nostro ruolo è quello di staccare per un momento il pubblico dalla realtà. Cerchiamo di stare lontani dall'attualità. Accadono cose repentinamente, cambia tutto rapidamente, ...

