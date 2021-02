(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - NelIl settorein, che ha un'incidenza sul Pil nazionale dello 0,5%, ha registrato und'di 8,7 mld di euro, in contrazione del 3,1% sul 2018. Emerge dalla nuova edizione del Report Media & Entertainment, con l'analisi del settore a livello mondiale eno, prima e durante la crisi ,stilata dall'Area Studi. Il calo riguarda sia la TV in chiaro (4,8 mld di euro; -0,5%), sia soprattutto la TV a pagamento (3,2 mld di euro; -8,1%); cresce invece la radio (0,7 mld di euro; +4,1%).

infoitsport : Tv, Mediobanca: Rai regina dei ricavi, seguono Mediaset e Sky - TV7Benevento : **Tv: As Mediobanca, nel 2019 in Italia giro affari radiotelevisivo cala del 3,1% a 8,7 mld**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Tv Mediobanca

LiberoQuotidiano.it

Una circostanza che non favorisce i bancari, a partire da Bper ( - 3,08%),( - 1,9%), Unicredit ( - 1,55%), Mps ( - 1,4%) e Banco Bpm ( - 1,3%), mentre appare più cauta Intesa ( - 0,96%). ...Fa peggio in Piazza Affari Bper ( - 3%), preceduta da( - 2,5%), Banco Bpm ( - 2,4%), Unicredit e Intesa ( - 2% entrambe) ed Mps ( - 1,4%). Giù Eni ( - 1,5%), poco mosse invece Total ( - 0,...Anche il settore Media & Entertainment ha risentito pesantemente dell’impatto della pandemia, i cui effetti si sono fatti sentire principalmente ...L’outlook della banca d'affari sul comparto europeo è positivo, complici le tendenze di crescita sottostanti e l'M&A in vista. Puntare su Cellnex per sfruttare il consolidamento del settore, Inwit per ...