“Tutti d’accordo?” Ma la regia stacca Dopo il lutto di Dayane Mello | il gesto dei vipponi Mai successo prima al GF Vip

La giornata del 3 febbraio sarà ricordata per molto tempo nella storia del 'Grande Fratello Vip'. La notizia del decesso del fratello di Dayane Mello ha sconvolto tutti, concorrenti, produzione e pubblico da casa. Una vera e propria batosta, giunta tra l'altro in modo inaspettato visto che Lucas aveva appena 27 anni ed è morto improvvisamente. A causare il suo decesso è stato un incidente stradale in Brasile. Lei sta comunque proseguendo la sua avventura nella Casa più spiata d'Italia. Non può infatti viaggiare e raggiungere la sua nazione d'origine, anche perché dovrebbe obbligatoriamente sottoporsi ad un regime di quarantena che le impedirebbe ugualmente di presenziare ai funerali del giovane. Come detto, anche i coinquilini della sudamericana sono rimasti scioccati quando hanno saputo tutto. E adesso starebbero seriamente pensando ...

