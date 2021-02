Turismo | Bankitalia | impatto drammatico su affitti brevi | influenzerà i prezzi post pandemia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – La crisi pandemica e le conseguenti misure di contenimento hanno di fatto bloccato i flussi turistici con un” sul mercato degliin grado di influenzare anche idei servizi di alloggio anche. È quanto è emerso dal report “The impact of Covid-19 on the european short-term rental market“, redatto dai ricercatori della Banca d’Italia sulla base dei dati di InsideAirbnb. In base ai risultati dell’analisi, la difficile situazione sanitaria ha portato a una graduale diminuzione del numero di case sul mercato che ha inciso sui tassi di occupazione delle strutture ricettive e ha portato a una progressiva riduzione deigenerata dalla sempre più scarsa domanda da parte dei clienti che ...

simo77simona : RT @Astoi_it: 'Il Turismo è il più colpito, lo diciamo da mesi' Il Presidente di #ASTOI, Pier Ezhaya, commenta su @ANSA_ViaggiART i dati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Bankitalia

Yahoo Finanza

La crisi pandemica e le conseguenti misure di contenimento hanno di fatto bloccato i flussi turistici con un impatto "drammatico" sul mercato degli affitti brevi in grado di influenzare anche i prezzi ...Il'è un motore importante dell'economia in Italia e in Spagna, dove la sua quota sul Pil, con effetti diretti e indiretti, è stimata pari rispettivamente al 13,2% e al 14,6%'. 'Lo scoppio ...La crisi pandemica e le conseguenti misure di contenimento hanno di fatto bloccato i flussi turistici con un impatto "drammatico" sul mercato ...ROMA - Meno case sul mercato, prezzi in calo fino al 17 per cento,, un tasso di cancellazione che prima non raggiungeva neanche il 10 per cento e invece è poi schizzato fino al 60, e soprattutto un ca ...