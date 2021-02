Tumori: Pink Positive, sito per informazioni affidabili contro rischi 'doctor web' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai dubbi sulla propria salute, trovandosi di fronte a informazioni contraddittorie, spesso imprecise o fuorvianti, e ciò può diventare pericoloso soprattutto quando si parla di malattie oncologiche. Per contribuire a ridurre i rischi della disinformazione, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Daiichi Sankyo Italia lancia il sito 'Pink Positive' (www.PinkPositive.it) che amplia l'originario progetto dell'ebook, arricchendolo con nuovi capitoli, contenuti multimediali e una lista di link utili a fonti affidabili, associazioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROma, 3 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura" secondo la legge 219 del 22 dicembre 2017, eppure 1 italiano su 3 cerca in rete le risposte ai dubbi sulla propria salute, trovandosi di fronte acontraddittorie, spesso imprecise o fuorvianti, e ciò può diventare pericoloso soprattutto quando si parla di malattie oncologiche. Per contribuire a ridurre idella disinformazione, in occasione della Giornata mondialeil cancro, Daiichi Sankyo Italia lancia il' (www..it) che amplia l'originario progetto dell'ebook, arricchendolo con nuovi capitoli, contenuti multimediali e una lista di link utili a fonti, associazioni e ...

Per contribuire a ridurre i rischi della disinformazione nasce un sito con contenuti multimediali e una lista di link utili a fonti affidabili, associazioni e servizi a disposizione dei pazienti

il lavoro dei ricercatori della Fondazione Umberto Veronesi impegnati nella lotta ai tumori del ... L'iniziativa fa parte di una partnership con Pink Union, che sostiene la salute delle donne

